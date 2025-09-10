Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib
Futbol
10 sentyabr, 2025
- 21:53
Fransalı qapıçı Stiv Mandanda karyerasını bitirmək qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, 40 yaşlı qolkiper bu barədə "L'Equipe" nəşrinə açıqlama verib.
"Bu qərarı vermək mənim üçün asan olmadı. Bir qədər düşündükdən sonra fikrimi qətiləşdirdim. Bir çox təkliflər alsam da, hamısından imtina etdim", - deyə "əlcək sahibi" bildirib.
Son olaraq ölkəsində "Renn" klubunun şərəfini qoruyan Mandanda yığmanın heyətində 35 oyun keçirib. O, 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında milli komandasına qızıl medal qazanmağa kömək edib.
