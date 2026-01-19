Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    ФК "Карван-Евлах" выплатил Азеру Гашимову около 25 тыс. манатов компенсации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбол
    • 19 января, 2026
    • 17:28
    ФК Карван-Евлах выплатил Азеру Гашимову около 25 тыс. манатов компенсации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбольный клуб "Карван-Евлах" выплатил компенсацию бывшему главному тренеру Азеру Гашимову после расторжения контракта.

    Как стало известно Report, 41-летнему специалисту было выплачено около 25 тыс. манатов.

    Гашимов полностью получил заработную плату за период с ноября прошлого года по май текущего года. Кроме того, с учетом расходов ему дополнительно выплатили еще 7 тыс. манатов.

    Отметим, что с ноября 2025 года между сторонами не удавалось достичь соглашения по вопросу прекращения сотрудничества. Сегодня контракт Азера Гашимова с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

