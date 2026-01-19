ФК "Карван-Евлах" выплатил Азеру Гашимову около 25 тыс. манатов компенсации - ЭКСКЛЮЗИВ
Футбол
- 19 января, 2026
- 17:28
Футбольный клуб "Карван-Евлах" выплатил компенсацию бывшему главному тренеру Азеру Гашимову после расторжения контракта.
Как стало известно Report, 41-летнему специалисту было выплачено около 25 тыс. манатов.
Гашимов полностью получил заработную плату за период с ноября прошлого года по май текущего года. Кроме того, с учетом расходов ему дополнительно выплатили еще 7 тыс. манатов.
Отметим, что с ноября 2025 года между сторонами не удавалось достичь соглашения по вопросу прекращения сотрудничества. Сегодня контракт Азера Гашимова с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
