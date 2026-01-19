İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Karvan-Yevlax" klubu sabiq baş məşqçisi ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirib

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:43
    Karvan-Yevlax klubu sabiq baş məşqçisi ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirib

    "Karvan-Yevlax" klubu sabiq baş məşqçisi Azər Həşimovla bağlı öhdəlikləri yerinə yetirib.

    Bu barədə "Report"a Yevlax təmsilçisindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, son bir neçə ay ərzində klubla baş məşqçi arasında mövcud müqavilə şərtləri və əməkdaşlığın davamı ilə bağlı danışıqlar aparılsa da, tərəflər razılıq əldə bilməmişdi:

    "Aparılan müzakirələrin yekununda isə qarşılıqlı anlaşma əsasında kompensasiya məbləğinin ödənilməsi ilə razılaşma əldə edilib və müqaviləyə xitam verilib. Eyni zamanda, baş məşqçi heyətində yer alan köməkçi məşqçilərlə də qarşılıqlı razılıq əsasında müqavilələrə xitam verilməsi barədə razılaşma əldə olunub. Klub olaraq bütün öhdəlikləri yerinə yetirmişik".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" ötən ilin noyabrında Azər Həşimovla vidalaşmışdı.

