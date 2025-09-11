Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 пройдет на стадионе мадридского "Атлетико" "Метрополитано".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Тиране. На заседании также было решено провести Суперкубок УЕФА 2026 года в Зальцбурге.

Финал женской Лиги чемпионов 2027 года пройдет на Национальном стадионе в Варшаве. Чемпионат Европы по футзалу среди игроков до 19 лет в 2027 году состоится в Астане.

Отметим, что стадион "Метрополитано" примет финал Лиги чемпионов во второй раз.