    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

    Футбол
    • 11 сентября, 2025
    • 21:24
    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

    Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 пройдет на стадионе мадридского "Атлетико" "Метрополитано".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

    Решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Тиране. На заседании также было решено провести Суперкубок УЕФА 2026 года в Зальцбурге.

    Финал женской Лиги чемпионов 2027 года пройдет на Национальном стадионе в Варшаве. Чемпионат Европы по футзалу среди игроков до 19 лет в 2027 году состоится в Астане.

    Отметим, что стадион "Метрополитано" примет финал Лиги чемпионов во второй раз.

    2027-ci ildə Çempionlar Liqasının finalı Madriddə oynanılacaq

    Лента новостей