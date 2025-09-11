İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    2027-ci ildə Çempionlar Liqasının finalı Madriddə oynanılacaq

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 20:43
    2027-ci ildə Çempionlar Liqasının finalı Madriddə oynanılacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümünün final oyunu İspaniyanın "Atletiko" klubunun stadionu "Metropolitano"da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qərar UEFA İcraiyyə Komitəsinin Tiranada keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin 2026-cı ildə UEFA Superkubokunun Zalsburqda keçirilməsinə qərar verilib.

    Qadınlar arasında Çempionlar Liqasının 2027-ci il finalı Varşavadakı Milli Stadionunda keçiriləcək.

    2027-ci ildə 19 yaşadək futbolçular arasında futzal üzrə Avropa çempionatı Astanada baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, "Metropolitano" stadionu ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi edəcək. 

    Çempionlar Liqası final UEFA Çempionlar Liqası Metropolitano
    Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в Мадриде

