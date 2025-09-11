2027-ci ildə Çempionlar Liqasının finalı Madriddə oynanılacaq
11 sentyabr, 2025
- 20:43
UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümünün final oyunu İspaniyanın "Atletiko" klubunun stadionu "Metropolitano"da keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qərar UEFA İcraiyyə Komitəsinin Tiranada keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin 2026-cı ildə UEFA Superkubokunun Zalsburqda keçirilməsinə qərar verilib.
Qadınlar arasında Çempionlar Liqasının 2027-ci il finalı Varşavadakı Milli Stadionunda keçiriləcək.
2027-ci ildə 19 yaşadək futbolçular arasında futzal üzrə Avropa çempionatı Astanada baş tutacaq.
Qeyd edək ki, "Metropolitano" stadionu ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi edəcək.
