Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Об этом Report сообщает со ссылкой на UEFA.

Решающий матч состоится 9 июля. Также "Уэмбли" примет обе игры 1/2 финала. Матч открытия, запланированный на 9 июня, пройдет на стадионе "Принципалити" в Кардиффе.

Турнир пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. В нем примут участие 24 команды, 20 из них определятся по итогам квалификации: 12 победителей групп и 8 лучших коллективов из числа занявших в них вторые места. Еще два места будут разыграны между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, которые не пройдут квалификацию на турнир напрямую.

Для хозяев турнира UEFA оставил два места для участия в групповом этапе. Они будут отданы тем, кто займет наивысшее место по результатам квалификации.

Первый матч группового этапа сборная Англии проведет на стадионе "Этихад" (Манчестер), а следующие два - на "Уэмбли".