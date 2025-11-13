Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

    Футбол
    • 13 ноября, 2025
    • 02:13
    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на Уэмбли

    Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на UEFA.

    Решающий матч состоится 9 июля. Также "Уэмбли" примет обе игры 1/2 финала. Матч открытия, запланированный на 9 июня, пройдет на стадионе "Принципалити" в Кардиффе.

    Турнир пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. В нем примут участие 24 команды, 20 из них определятся по итогам квалификации: 12 победителей групп и 8 лучших коллективов из числа занявших в них вторые места. Еще два места будут разыграны между оставшимися сборными, занявшими вторые места, и лучшими командами Лиги наций, которые не пройдут квалификацию на турнир напрямую.

    Для хозяев турнира UEFA оставил два места для участия в групповом этапе. Они будут отданы тем, кто займет наивысшее место по результатам квалификации.

    Первый матч группового этапа сборная Англии проведет на стадионе "Этихад" (Манчестер), а следующие два - на "Уэмбли".

    Евро-2028 футбол
    AVRO-2028-in final oyunu "Uembli" stadionunda keçiriləcək

    Последние новости

    02:57

    Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

    Другие страны
    02:34

    Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

    Другие страны
    02:13

    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

    Футбол
    01:44

    Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ

    Медиа
    01:07

    Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

    Другие страны
    00:56

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    00:29

    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Наука и образование
    00:11

    Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

    Другие страны
    23:48

    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Другие страны
    Лента новостей