İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    AVRO-2028-in final oyunu "Uembli" stadionunda keçiriləcək

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 02:44
    AVRO-2028-in final oyunu Uembli stadionunda keçiriləcək

    2028-ci ildə keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının (AVRO-2028) final oyunu Londonda yerləşən "Uembli" stadionunda baş tutacaq.

    "Report"un UEFA-ya istinadən məlumatına görə, həlledici qarşılaşma 9 iyul tarixində keçiriləcək.

    "Uembli" həmçinin yarımfinal mərhələsinin hər iki oyununa ev sahibliyi edəcək. Açılış oyunu isə 9 iyunda Kardifdəki "Principality" stadionunda baş tutacaq.

    Turnir İngiltərə, Şotlandiya, Uels və Şimali İrlandiyada keçiriləcək. Yarışda 24 komanda iştirak edəcək, onlardan 20-si seçmə mərhələnin nəticələrinə əsasən müəyyən olunacaq: 12 qrup qalibi və qruplarda ikinci yeri tutan ən yaxşı 8 komanda. Daha iki yer isə ikinci yeri tutan digər komandalarla UEFA Millətlər Liqasının seçmə mərhələsindən birbaşa keçə bilməyən ən yaxşı komandalar arasında oynanılacaq.

    UEFA turnirin ev sahiblərinin qrup mərhələsində iştirakı üçün iki yer ayırıb. Bu yerlər seçmə mərhələnin nəticələrinə əsasən ən yüksək nəticə göstərən ev sahibi ölkələrə veriləcək.

    İngiltərə millisi qrup mərhələsində ilk oyununu Mançesterdəki "Etihad" stadionunda, növbəti iki oyunu isə "Uembli" stadionunda keçirəcək.

    "Uembli" London AVRO-2028
    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

    Son xəbərlər

    02:44

    AVRO-2028-in final oyunu "Uembli" stadionunda keçiriləcək

    Futbol
    02:07

    İtaliyanın "Corriere della Sera" qəzeti Lavrovla müsahibənin dərcindən imtina edib

    Media
    01:40

    ABŞ Karib hövzəsində narkotik ticarətinin qarşısını almağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    01:26

    İraq Baş nazirinin koalisiyası parlament seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    01:09

    NASA-nın peyk buraxılışı Günəş aktivliyinə görə təxirə salınıb

    Elm və təhsil
    00:56
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngi mahalı adı saxtalaşdırılaraq Zəngəzur adlandırılıb

    Daxili siyasət
    00:42

    FTB rəhbəri: Çin ABŞ ilə müqavilə çərçivəsində 13 fentanil prekursorunu qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:21

    Polşa klubu FIBA Avropa Kubokunda "Abşeron Lions"u məğlub edib

    Komanda
    00:15

    Fransada etirazla qarşılanan pensiya islahatının icrası təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti