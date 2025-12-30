В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморский сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:12 по местному времени у островов архипелага Рюкю.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северо-востоку от населенного пункта Вадомари, в котором проживает около 6,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.