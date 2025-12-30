Эльгюн Мухаммедализаде: Мелкие фермеры испытывают трудности с доставкой продукции на рынок

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 30 декабря, 2025
    • 15:55
    В Азербайджане мелкие фермеры сталкиваются с серьезными логистическими трудностями на этапах сбора, хранения и транспортировки продукции, которые особенно ярко проявляются в процессе выхода на рынок и сбыта.

    Об этом в интервью Report заявил председатель правления ОАО "Аграрное снабжение и обеспечение" Эльгюн Мухаммедализаде.

    По его словам, в подобных случаях "Аграрное снабжение и обеспечение" оказывает фермерам поддержку:

    "В этом году мы помогли женским группам и мелким фермерам организовать транспортировку и продажу своей продукции на фестивалях аграрного бизнеса в городе Ханкенди, в селе Агалы Зангиланского района, Товузском районе, а также на ярмарках в Баку и других регионах. Мы продолжим подобные инициативы и в будущем".

    Elgün Məhəmmədəlizadə: "Kiçik fermerlər məhsullarını bazara çatdırmaqda çətinlik çəkirlər"

