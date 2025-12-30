Эльгюн Мухаммедализаде: Мелкие фермеры испытывают трудности с доставкой продукции на рынок
Бизнес
- 30 декабря, 2025
- 15:55
В Азербайджане мелкие фермеры сталкиваются с серьезными логистическими трудностями на этапах сбора, хранения и транспортировки продукции, которые особенно ярко проявляются в процессе выхода на рынок и сбыта.
Об этом в интервью Report заявил председатель правления ОАО "Аграрное снабжение и обеспечение" Эльгюн Мухаммедализаде.
По его словам, в подобных случаях "Аграрное снабжение и обеспечение" оказывает фермерам поддержку:
"В этом году мы помогли женским группам и мелким фермерам организовать транспортировку и продажу своей продукции на фестивалях аграрного бизнеса в городе Ханкенди, в селе Агалы Зангиланского района, Товузском районе, а также на ярмарках в Баку и других регионах. Мы продолжим подобные инициативы и в будущем".
Последние новости
17:06
Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении КарабахаВнешняя политика
17:06
"Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
17:03
Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричествомДругие страны
17:00
Видео
Успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи танкера "Кяльбаджар" - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
17:00
К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвесторФинансы
16:48
Изменены название и статус Агентства Государственного казначействаФинансы
16:38
Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленныхДругие страны
16:30
Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человекПроисшествия
16:28