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    ФИФА приступила к расследованиям в отношении соперника "Карабаха" в ЛЧ

    Челсиобвиняют в заключении контракта с несовершеннолетними иностранными игроками© Clive Rose/Getty Images

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА приступила к расследованиям касательно английского клуба "Челси".

    Как сообщает Report, об этом заявили Sportsmail в высшей футбольной структуре.

    В качестве причины приводится заключение контракта с несовершеннолетними иностранными игроками. Из-за проведения всесторонних расследований касательно возможных нарушений, дополнительные комментарии не предоставляются.

    Немногим ранее по аналогичным обвинениям был наказан и испанский "Атлетико". Поставлен запрет на трансфер клубом нового игрока до зимы. Что же касается лондонского представителя, в 2009 и 2016 годах из-за той же проблемы проводились расследования.  

    Отметим, что как "Челси", так и "Атлетико" являются соперниками "Карабаха" в групповом раунде Лиги чемпионов. 

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