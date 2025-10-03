Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США

    Футбол
    • 03 октября, 2025
    • 08:50
    ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США

    Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года.

    Как передает Report, соревнование пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

    В дизайне использованы три цвета - красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований. Название мяча - TRIONDA.

    Лента новостей