ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США
Футбол
- 03 октября, 2025
- 08:50
Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года.
Как передает Report, соревнование пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
В дизайне использованы три цвета - красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований. Название мяча - TRIONDA.
