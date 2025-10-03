İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    FIFA DÇ-2026-nın rəsmi topunu təqdim edib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 07:13
    FIFA DÇ-2026-nın rəsmi topunu təqdim edib

    Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FİFA) 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının rəsmi topunu təqdim edib.

    Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

    Yarış üç ölkədə keçiriləcək: ABŞ, Kanada və Meksika.

    Dizaynda üç rəng istifadə olunur - qırmızı, mavi və yaşıl, yarışların ev sahibi ölkələri simvolizə edir. Topun adı "TRİONDA"-dır.

    2026-cı ilin dünya çempionatında 48 milli komanda iştirak edəcək və hər biri dörd milli komandadan ibarət 12 qrupa bölünəcəkdir. Dünya çempionatının pley-off mərhələsində ilk iki yeri tutan iştirakçılar, eləcə də üçüncü yeri tutan ən yaxşı səkkiz komanda yer alacaq. Bundan əlavə, 2026-cı ilin dünya çempionatında yeni mərhələ-1/16 final əlavə olunacaq.

