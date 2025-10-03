FIFA DÇ-2026-nın rəsmi topunu təqdim edib
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 07:13
Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FİFA) 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının rəsmi topunu təqdim edib.
Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.
Yarış üç ölkədə keçiriləcək: ABŞ, Kanada və Meksika.
Dizaynda üç rəng istifadə olunur - qırmızı, mavi və yaşıl, yarışların ev sahibi ölkələri simvolizə edir. Topun adı "TRİONDA"-dır.
2026-cı ilin dünya çempionatında 48 milli komanda iştirak edəcək və hər biri dörd milli komandadan ibarət 12 qrupa bölünəcəkdir. Dünya çempionatının pley-off mərhələsində ilk iki yeri tutan iştirakçılar, eləcə də üçüncü yeri tutan ən yaxşı səkkiz komanda yer alacaq. Bundan əlavə, 2026-cı ilin dünya çempionatında yeni mərhələ-1/16 final əlavə olunacaq.
