Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Футбол
    • 28 сентября, 2025
    • 23:54
    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило исполнения пенальти.

    Как передает Report, об этом сообщает Bild.

    По информации источника, исполняющим пенальти футболистам планируется запретить добивать мяч после того, как он вылетит в поле либо после сейва вратаря. При этом текущая задумка изменений правила не регламентирует принцип действия после попадания мяча в каркас ворот.

    Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), после чего пройти практическое тестирование.

    ФИФА футбол пенальти правила
    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Последние новости

    00:53

    Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в США

    Другие страны
    00:34

    В США неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2

    Другие страны
    23:54

    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Футбол
    23:35
    Фото

    Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    23:35
    Фото

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНО 3

    Внутренняя политика
    23:20

    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате Испании

    Футбол
    22:41

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:24

    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    В регионе
    Лента новостей