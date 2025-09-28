ФИФА планирует изменить правило пенальти
- 28 сентября, 2025
- 23:54
Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило исполнения пенальти.
Как передает Report, об этом сообщает Bild.
По информации источника, исполняющим пенальти футболистам планируется запретить добивать мяч после того, как он вылетит в поле либо после сейва вратаря. При этом текущая задумка изменений правила не регламентирует принцип действия после попадания мяча в каркас ворот.
Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), после чего пройти практическое тестирование.
