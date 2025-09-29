İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 00:53
    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FIFA) penalti qaydalarını dəyişə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bild" məlumat yayıb.

    Mənbənin məlumatına görə, penalti vuran futbolçulara top meydana qayıtdıqdan və ya qapıçının müdaxiləsindən sonra təkrar zərbə endirmək qadağan ediləcək. Eyni zamanda, qaydaların dəyişdirilməsinin hazırkı konsepsiyası topun qapı çərçivəsinə dəyəndən sonra nə ediləcəyini tənzimləmir.

    Qeyd olunur ki, bu qaydanın qüvvəyə minməsi üçün Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası (IFAB) tərəfindən təsdiqlənməli, daha sonra praktik sınaqdan keçirilməlidir.

    FIFA Penalti IFAB
    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Son xəbərlər

    02:08
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidir

    Xarici siyasət
    01:57
    Foto

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Region
    01:24

    Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:53

    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Futbol
    00:37

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    00:23

    Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram

    Digər ölkələr
    23:53

    "Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlib

    Futbol
    23:28
    Foto

    İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    22:50

    ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti