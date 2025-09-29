FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 00:53
Beynəlxalq Futbol Federasiyası (FIFA) penalti qaydalarını dəyişə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bild" məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, penalti vuran futbolçulara top meydana qayıtdıqdan və ya qapıçının müdaxiləsindən sonra təkrar zərbə endirmək qadağan ediləcək. Eyni zamanda, qaydaların dəyişdirilməsinin hazırkı konsepsiyası topun qapı çərçivəsinə dəyəndən sonra nə ediləcəyini tənzimləmir.
Qeyd olunur ki, bu qaydanın qüvvəyə minməsi üçün Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası (IFAB) tərəfindən təsdiqlənməli, daha sonra praktik sınaqdan keçirilməlidir.
Son xəbərlər
02:08
Foto
BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidirXarici siyasət
01:57
Foto
Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölübRegion
01:24
Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıbDigər ölkələr
00:53
FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırırFutbol
00:37
Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
00:23
Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıramDigər ölkələr
23:53
"Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlibFutbol
23:28
Foto
İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edibDaxili siyasət
22:50