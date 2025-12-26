İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Yeni ildə Türkiyədə terror aktı planlaşdıran İŞİD üzvü yaxalanıb

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:18
    Yeni ildə Türkiyədə terror aktı planlaşdıran İŞİD üzvü yaxalanıb

    Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı (MİT) Yeni ildə terror aktı planlaşdıran İŞİD üzvünü yaxalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əməliyyat Malatya şəhərində Daxili İşlər Nazirliyi Baş İdarəsi ilə birgə keçirilib.

    Əməliyyat nəticəsində İŞİD üzvü olan terrorçu İbrahim Burtakuçin saxlanılıb.

