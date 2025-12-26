İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Lamin Yamal Avropada 2025-ci ilin ən yaxşı cinah oyunçusu seçilib

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:21
    Lamin Yamal Avropada 2025-ci ilin ən yaxşı cinah oyunçusu seçilib
    Lamin Yamal

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal Avropada 2025-ci ilin ən yaxşı cinah oyunçusu seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "WhoScored" statistik portalı siyahı açıqlayıb.

    Avropanın "Top-5" liqasında çıxış edən futbolçuların siyahısına 8,34 xalla Lamin Yamal başçılıq edir. İkinci yeri "Bavariya"dan Maykl Olise (7,85 xal) tutub. İlk "3-lüy"ü Münhen klubunun digər üzvü Luis Dias (7,67 xal) qapayıb.

    İlk "5-lik"də Meyson Qrinvud ("Marsel", 7,58 xal) və Rafinya ("Barselona", 7,47 xal) da yer alıb.

    Lamin Yamal "Barselona" "Bavariya" klubu Maykl Olise Luis Dias

    Son xəbərlər

    12:06

    Azərbaycan gimnastları üçün antidopinq maarifləndirmə seminarı keçirilib

    Fərdi
    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti