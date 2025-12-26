Lamin Yamal Avropada 2025-ci ilin ən yaxşı cinah oyunçusu seçilib
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 11:21
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal Avropada 2025-ci ilin ən yaxşı cinah oyunçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "WhoScored" statistik portalı siyahı açıqlayıb.
Avropanın "Top-5" liqasında çıxış edən futbolçuların siyahısına 8,34 xalla Lamin Yamal başçılıq edir. İkinci yeri "Bavariya"dan Maykl Olise (7,85 xal) tutub. İlk "3-lüy"ü Münhen klubunun digər üzvü Luis Dias (7,67 xal) qapayıb.
İlk "5-lik"də Meyson Qrinvud ("Marsel", 7,58 xal) və Rafinya ("Barselona", 7,47 xal) da yer alıb.
