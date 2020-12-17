ФИФА назвала лучшего вратаря года

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года.

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года.

Как передает Report, был назван лучший вратарь года в мужском футболе - им стал голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

В борьбе за награду он обошел вратарей "Ливерпуля" и "Атлетико" Алисона Бекера и Яна Облака соответственно.

В 2020 году Нойер вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов. По итогам Лиги чемпионов 34-летний уроженец Гельзенкирхена был признан лучшим голкипером соревнований.

Награда ФИФА отличается от приза "Золотой мяч", который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.