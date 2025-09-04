Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Футбол
    • 04 сентября, 2025
    • 05:19
    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Клубы мирового футбола потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА), расходы достигли 9,76 миллиарда долларов.

    Летнее трансферное окно прошло с 1 июня по 2 сентября, включая специальный период с 1 по 10 июня в связи с проведением клубного чемпионата мира в США. За это время в мужском профессиональном футболе было зарегистрировано почти 12 тысяч международных трансферов, что стало новым рекордом.

    Сумма трансферных затрат превысила показатели аналогичного периода 2024 года более чем на 50%.

    Отмечается, что наибольшие расходы пришлись на английские клубы - они потратили свыше 3 миллиардов долларов, что является рекордным результатом среди национальных ассоциаций.

    футбол ФИФА трансфер
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    FİFA: Klublar yay transfer pəncərəsində rekord məbləğdə pul xərcləyiblər

