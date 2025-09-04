FİFA: Klublar yay transfer pəncərəsində rekord məbləğdə pul xərcləyiblər
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 05:53
Cari ilin yay transfer pəncərəsində klublar rekord məbləğdə pul xərcləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FİFA məlumat yayıb.
Yay transfer pəncərəsi iyunun 1-dən sentyabrın 2-dək, o cümlədən ABŞ-də keçiriləcək Klublararası Dünya Çempionatı ilə əlaqədar iyunun 1-dən 10-a kimi xüsusi müddət də açıq olub.
Bu müddət ərzində kişilərin peşəkar futbolunda 12 000-dən bir qədər az beynəlxalq transfer həyata keçirilib ki, bu da yeni rekorddur.
Klubların transfer xərcləri 9,76 milyard dollara yüksəlib ki, bu da rekord göstəricidir. Cari rəqəmlər 2024-cü ilin eyni dövrünün məbləğlərini 50 %-dən çox üstələyib.
İngiltərə klublarının 3 milyard dollardan çox pul xərclədiyi qeyd edilir. Bu, milli assosiasiyalar arasında bütün zamanların rekordudur.
