İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    FİFA: Klublar yay transfer pəncərəsində rekord məbləğdə pul xərcləyiblər

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 05:53
    FİFA: Klublar yay transfer pəncərəsində rekord məbləğdə pul xərcləyiblər

    Cari ilin yay transfer pəncərəsində klublar rekord məbləğdə pul xərcləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FİFA məlumat yayıb.

    Yay transfer pəncərəsi iyunun 1-dən sentyabrın 2-dək, o cümlədən ABŞ-də keçiriləcək Klublararası Dünya Çempionatı ilə əlaqədar iyunun 1-dən 10-a kimi xüsusi müddət də açıq olub.

    Bu müddət ərzində kişilərin peşəkar futbolunda 12 000-dən bir qədər az beynəlxalq transfer həyata keçirilib ki, bu da yeni rekorddur.

    Klubların transfer xərcləri 9,76 milyard dollara yüksəlib ki, bu da rekord göstəricidir. Cari rəqəmlər 2024-cü ilin eyni dövrünün məbləğlərini 50 %-dən çox üstələyib.

    İngiltərə klublarının 3 milyard dollardan çox pul xərclədiyi qeyd edilir. Bu, milli assosiasiyalar arasında bütün zamanların rekordudur.

    FIFA transfer Futbol
    Rus Versiası Rus Versiası
    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Son xəbərlər

    05:53

    FİFA: Klublar yay transfer pəncərəsində rekord məbləğdə pul xərcləyiblər

    Futbol
    05:38

    NASA: ABŞ 2030-cu illərdə Marsa astronavt göndərəcək

    Digər ölkələr
    04:56

    Polşa Prezidenti: ABŞ ölkəmizə təhlükəsizlik zəmanəti verib

    Digər ölkələr
    04:21

    Vens: Çikaqoya Milli Qvardiya yerləşdirmək planımız yoxdur

    Digər ölkələr
    03:43

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    03:14

    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Digər
    02:55

    ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:32

    HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    02:16

    ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti