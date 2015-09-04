ФИФА идет на реформы

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) проделала глубокую работу, коснулась всех секторов, в которых возможны реформы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель комитета по реформированию ФИФА Франсуа Каррар на пресс-конференции в Берне по итогам заседания комитета.

По его словам, в заседании участвовал и председатель наблюдательного совета Доменико Скала.

Франсуа Каррар поблагодарил коллег, отметив, что ожидает дальнейшей "тесной работы с ними в последующие месяцы". Он пообещал передать "предварительные оценки" в исполком ФИФА в конце сентября.

Второе заседание комитета состоится 16-18 октября в Берне.

Напомним, 27 мая в центре Цюриха швейцарской полицией и министерством юстиции США были инициированы аресты четырнадцати высокопоставленных футбольных функционеров ФИФА, включая Джеффри Уэбба. По оценкам Минюста, должностные лица ФИФА за последние 24 года в виде взяток получили более 150 млн. долларов.

В мае этого года по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Основным объектом следствия является предполагаемая коррупция при выборе хозяев Чемпионата мира-2015 (Россия) и Чемпионата мира-2020 (Катар).