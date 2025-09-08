ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 15:11
    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш установил антирекорд, став первым иностранным специалистом, которому не удалось привести сборную Азербайджана к победе.

    Как сообщает Report, под его руководством сборная проиграла 9 из 11 матчей и 2 матча сыграла вничью.

    Ни один другой специалист не достигал подобного показателя, за исключением Джоко Гаджиевского, который временно занимал эту должность в 2007-2008 годах и запомнился одной ничьей и двумя поражениями в трех матчах.

    В активе команды 2 победы, 5 ничьих и 11 поражений с бразильцем Карлосом Альберто Торресом, 15 побед, 22 ничьи и 34 поражения с немцем Берти Фогтсом, 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений с Робертом Просинечки, 1 победа, 2 ничьи и 7 поражений с Николой Юрчевичем, 10 побед, 8 ничьих и 21 поражение с Джанни Де Бьязи.

    Сборная Азербайджана последний раз уступала на выезде Исландии 5 сентября в первом матче отборочного этапа ЧМ-2026 со счетом 0:5.

    9 сентября сборная примет в Баку сборную Украины. Команду возглавит главный тренер молодежной сборной Азербайджана Айхан Аббасов.

