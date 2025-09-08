Fernandu Santuş Azərbaycan millisində qələbə qazana bilməyən ilk əcnəbi baş məşqçi olub

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 14:36
    Portuqaliyalı baş məşqçi Fernandu Santuş Azərbaycan millisində qələbə qazana bilməyən ilk əcnəbi mütəxəssis kimi antirekorda imza atıb. 

    "Report"un məlumatına görə, yığma onun rəhbərliyi altında keçirdiyi 11 matçın 9-da məğlub olub, 2-də heç-heçə edib. 

    2007-2008-ci illərdə müvəqqəti bu posta təyinat alan və üç görüşdə bir heç-heçə, iki məğlubiyyətlə yadda qalan Qyoko Haciyevskidən başqa heç heç bir mütəxəssis belə göstərici ilə yadda qalmayıb.  

    Komanda braziliyalı Karlos Alberto Torreslə 2 qələbə, 5 heç-heçə, 11 məğlubiyyət, almaniyalı Berti Foqtsla 15 qələbə, 22 heç-heçə, 34 məğlubiyyət, Robert Prosineçki ilə 6 qələbə, 6 heç-heçə, 11 məğlubiyyət, Nikola Yurçeviçlə 1 qələbə, 2 heç-heçə, 7 məğlubiyyət, Canni De Byazi ilə 10 qələbə, 8 heç-heçə, 21 məğlubiyyət əldə edib. 

    Azərbaycan millisi son olaraq sentyabrın 5-də, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsindəki ilk görüşündə səfərdə İslandiyaya məğlub olub - 0:5. 

    Qeyd edək ki, yığma sentyabrın 9-da Bakıda Ukraynanı qəbul edəcək. Komandanı oyuna Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov çıxaracaq.

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

