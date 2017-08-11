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    "Фенербахче" взял в аренду бразильского футболиста "Зенита"

    Сегодня Жулиано Виктор де Паула прибудет в Стамбул

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче" взял в аренду играющего в российском "Зените" Жулиано Виктора де Паула. 

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, уже приступили к переговорам по этому поводу. 

    Сегодня в 19:30 по бакинскому времени 27-летний бразильский полузащитник прибудет в Стамбул и пройдет медобследование. 

    Отметим, что в прошлом сезоне Жулиано вышел на 30 матчей в составе "Зенита" и забил 8 голов.

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