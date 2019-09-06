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Федерация гимнастики Азербайджана во время ЧМ организует акцию по посадке деревьев

Федерация гимнастики Азербайджана организует акцию по посадке деревьев

Во время предстоящего в Баку 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике Федерация гимнастики Азербайджана организует акцию по посадке деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, акция начнется за день до начала соревнований - 15 сентября в 16:00 в парке Национальной гимнастической арены. 

Мероприятие состоится при участии посла чемпионата по художественной гимнастике, серебряного призера Летних олимпийских игр 1996 года в Атланте Яны Батыршиной и известных звездных гимнастов соревнований. 

Участвуя в кампании по посадке деревьев от имени своей страны, гимнасты хотят донести до мира идею мира и защиты окружающей среды.

Отметим, что чемпионат мира завершится 22 сентября. 

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