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Фарид Гаибов: Ждем от "Карабаха" хорошей игры в матче с "Байером 04"

Фарид Гаибов: Ждем от "Карабаха" хорошей игры в матче с "Байером 04"
Футбол
6 марта 2024 г. 16:04
Фарид Гаибов: Ждем от Карабаха хорошей игры в матче с Байером 04

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ждет хорошей игры от "Карабаха" в матче против "Байера 04".

Об этом Report заявил министр, комментируя предстоящий матч "Карабах"- "Байер 04" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

"Нам хорошо знаком "Байер 04", это очень сильная команда. Но мы верим в "Карабах". Завтра все мы будем болеть за нашу команду", - сказал Ф.Гаибов.

Министр отметил, что будет следить за матчем агдамского клуба со стадиона.

"Карабах" завоевал любовь болельщиков за счет своих игр. Именно поэтому трибуны во время матчей этого клуба всегда заполнены зрителями", - сказал Ф.Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “Qarabağ”dan “Bayer 04”ə qarşı yaxşı oyun gözləyirik

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