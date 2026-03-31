ЕВРО-2027: Cборная Азербайджана по футболу U-21 взяла очко в матче против Болгарии
- 31 марта, 2026
- 22:31
Сборная Азербайджана по футболу U-21 сыграла вничью с командой Болгарии в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Христо Ботев" в болгарском Пловдиве завершилась со счетом 0:0.
В составе хозяев Георгий Чорбаджийски на 82-й минуте был удален с поля после второй желтой карточки.
Напомним, что подопечные Рашада Эйюбова набрала с 6 очков и расположилась на пятой строчке в группе B, где представлены шесть команд. Хозяева с 11 баллами идут четвертыми.
