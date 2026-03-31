ЕВРО-2027: Cборная Азербайджана по футболу U-21 взяла очко в матче против Болгарии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 сыграла вничью с командой Болгарии в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Христо Ботев" в болгарском Пловдиве завершилась со счетом 0:0.

В составе хозяев Георгий Чорбаджийски на 82-й минуте был удален с поля после второй желтой карточки.

Напомним, что подопечные Рашада Эйюбова набрала с 6 очков и расположилась на пятой строчке в группе B, где представлены шесть команд. Хозяева с 11 баллами идут четвертыми.