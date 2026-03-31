Azərbaycanın U-21 millisi Bolqarıstanla səfər matçında xal qazanıb
- 31 mart, 2026
- 21:58
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, səfərdə Bolqarıstan komandası ilə üz-üzə gələn Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibi ilə qolsuz bərabərə qalıb.
Meydan sahiblərinin heyətində Georgi Çorbaciyski 82-ci dəqiqədə ikinci sarı vərəqənin ardından qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılaraq meydandan qovulub.
Qarşılaşma Plovdiv şəhərində baş tutub.
Qeyd edək ki, U-21 altı komandanın yer aldığı B qrupunda 6 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 11 xalla dördüncüdür.
22:34
Rəşad Eyyubov: "Millinin futbolçuları nəyə qadir olduqlarını meydanda nümayiş etdirdilər"Futbol
22:31
Sibiqa: 13 ölkə Rusiya ilə bağlı Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
22:29
Əraqçi: ABŞ-nin 15 bəndlik təklifinə cavab verməmişik - YENİLƏNİBRegion
22:13
Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıbKomanda
22:12
Ankaradakı Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunubRegion
22:06
Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirXarici siyasət
21:59
Qebreyesus: Tehrana hücumlar zamanı ÜST-nin ofisinə zərər dəyibDigər ölkələr
21:58
21:42
