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ЕВРО-2024: Франция и Бельгия разгромили своих соперников

ЕВРО-2024: Франция и Бельгия разгромили своих соперников В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 прошли первые матчи.
Футбол
25 марта 2023 г. 01:59
ЕВРО-2024: Франция и Бельгия разгромили своих соперников

В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 прошли первые матчи.

Как передает Report, на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени встречались Франция и Нидерланды. Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Антуан Гризманн открыл счет на третьей минуте. Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Затем Килиан Мбаппе довел результат до разгромного на 21-й минуте. В конце второго тайма Мбаппе оформил дубль.

Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, проиграла сборной Австрии - 1:4. В другом поединке Бельгия была сильнее Швеции - 3:0.

ЕВРО-2024, отборочный этап

I тур

24 марта

Группа В

Гибралтар – Греция – 0:3

Франция – Нидерланды – 4:0

Очки: Франция - 3, Греция - 3. Ирландия - 0, Гибралтар - 0, Нидерланды - 0.

Группа Е

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Чехия – Польша – 3:1

Очки: Чехия - 3, Фарерские острова - 1, Молдова - 1, Албания - 0, Польша - 0.

Группа F

Австрия – Азербайджан – 4:1

Швеция – Бельгия – 0:3

Очки: Австрия - 3, Бельгия - 3, Эстония - 0, Швеция - 0, Азербайджан - 0.

Группа G

Болгария - Черногория - 0:1

Сербия – Литва – 2:0

Очки: Сербия - 3, Черногория - 3, Венгрия - 0, Болгария - 0, Литва - 0.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Fransa Niderlandı, Belçika İsveçi darmadağın edib

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