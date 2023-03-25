ЕВРО-2024: Франция и Бельгия разгромили своих соперников

В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 прошли первые матчи.
Как передает Report, на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени встречались Франция и Нидерланды. Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Антуан Гризманн открыл счет на третьей минуте. Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Затем Килиан Мбаппе довел результат до разгромного на 21-й минуте. В конце второго тайма Мбаппе оформил дубль.
Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, проиграла сборной Австрии - 1:4. В другом поединке Бельгия была сильнее Швеции - 3:0.
ЕВРО-2024, отборочный этап
I тур
24 марта
Группа В
Гибралтар – Греция – 0:3
Франция – Нидерланды – 4:0
Очки: Франция - 3, Греция - 3. Ирландия - 0, Гибралтар - 0, Нидерланды - 0.
Группа Е
Молдова – Фарерские острова – 1:1
Чехия – Польша – 3:1
Очки: Чехия - 3, Фарерские острова - 1, Молдова - 1, Албания - 0, Польша - 0.
Группа F
Австрия – Азербайджан – 4:1
Швеция – Бельгия – 0:3
Очки: Австрия - 3, Бельгия - 3, Эстония - 0, Швеция - 0, Азербайджан - 0.
Группа G
Болгария - Черногория - 0:1
Сербия – Литва – 2:0
Очки: Сербия - 3, Черногория - 3, Венгрия - 0, Болгария - 0, Литва - 0.