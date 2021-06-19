Матч дня на ЕВРО-2020: Португалия встретится с Германией

Сегодня состоятся еще три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сегодня состоятся еще три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, два матча будут сыграны в группе F и один - в группе E.

Один из интересных матчей дня пройдет в Мюнхене, где последние чемпионы континента португальцы встретятся с Германией. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. Судить матч будет Энтони Тейлор из Англии. Если Португалия, победит своего соперника, то она оформит свое участие в следующем раунде.

Чемпионат Европы

Группа F, II тур

17:00. Венгрия - Франция

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Будапешт. "Пушкаш Арена"

20:00. Португалия - Германия

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

Мюнхен. "Мюнхен Арена"

23:00. Испания - Польша

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Севилья. Стадион Estadio La Cartuja