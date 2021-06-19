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Матч дня на ЕВРО-2020: Португалия встретится с Германией

Матч дня на ЕВРО-2020: Португалия встретится с Германией Сегодня состоятся еще три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
19 июня 2021 г. 07:42
Матч дня на ЕВРО-2020: Португалия встретится с Германией

Сегодня состоятся еще три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, два матча будут сыграны в группе F и один - в группе E.

Один из интересных матчей дня пройдет в Мюнхене, где последние чемпионы континента португальцы встретятся с Германией. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. Судить матч будет Энтони Тейлор из Англии. Если Португалия, победит своего соперника, то она оформит свое участие в следующем раунде.

Чемпионат Европы

Группа F, II тур

17:00. Венгрия - Франция

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Будапешт. "Пушкаш Арена"

20:00. Португалия - Германия

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

Мюнхен. "Мюнхен Арена"

23:00. Испания - Польша

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Севилья. Стадион Estadio La Cartuja

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Portuqaliya Almaniya ilə, Polşa İspaniya ilə üz-üzə

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