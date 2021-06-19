Матч дня на ЕВРО-2020: Португалия встретится с Германией

Сегодня состоятся еще три матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, два матча будут сыграны в группе F и один - в группе E.
Один из интересных матчей дня пройдет в Мюнхене, где последние чемпионы континента португальцы встретятся с Германией. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени. Судить матч будет Энтони Тейлор из Англии. Если Португалия, победит своего соперника, то она оформит свое участие в следующем раунде.
Чемпионат Европы
Группа F, II тур
17:00. Венгрия - Франция
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Будапешт. "Пушкаш Арена"
20:00. Португалия - Германия
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Мюнхен. "Мюнхен Арена"
23:00. Испания - Польша
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Севилья. Стадион Estadio La Cartuja