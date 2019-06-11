Евро-2020: Сегодня пройдут последние матчи 4-го тура квалификации

Сегодня пройдут последние 13 матчей 4-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как передаёт Report, среди игр в 5 группах наибольший интерес вызывает встреча Исландия - Турция. Последняя выиграла 4 предыдущих матча, не пропустив ни единого гола, и в данный момент является единоличным лидером группы H. В случае, если сборная Исландии сможет одержать победу, у неё сравняется количество очков с Турцией.

Группа C

22:45. Германия - Эстония

22:45. Беларусь - Северная Ирландия

Группа E

20:00. Азербайджан - Словакия

22:45. Венгрия - Уэльс

Группа H

22:45. Исландия - Турция

22:45. Андорра - Франция

22:45. Албания - Молдова

Группа I

18:00. Казахстан - Сан-Марино

22:45. Россия - Кипр

22:45. Бельгия - Шотландия

Группа J

22:45. Италия - Босния и Герцеговина

22:45. Греция - Армения

22:45. Лихтенштейн - Финляндия