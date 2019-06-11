Евро-2020: Сегодня пройдут последние матчи 4-го тура квалификации

Сегодня пройдут последние 13 матчей 4-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Как передаёт Report, среди игр в 5 группах наибольший интерес вызывает встреча Исландия - Турция. Последняя выиграла 4 предыдущих матча, не пропустив ни единого гола, и в данный момент является единоличным лидером группы H. В случае, если сборная Исландии сможет одержать победу, у неё сравняется количество очков с Турцией.
Группа C
22:45. Германия - Эстония
22:45. Беларусь - Северная Ирландия
Группа E
20:00. Азербайджан - Словакия
22:45. Венгрия - Уэльс
Группа H
22:45. Исландия - Турция
22:45. Андорра - Франция
22:45. Албания - Молдова
Группа I
18:00. Казахстан - Сан-Марино
22:45. Россия - Кипр
22:45. Бельгия - Шотландия
Группа J
22:45. Италия - Босния и Герцеговина
22:45. Греция - Армения
22:45. Лихтенштейн - Финляндия
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