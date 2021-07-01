ЕВРО-2020: Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку

Сборная Чехии вылетела в Баку на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Дании.

Сборная Чехии вылетела в Баку на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Дании.

Как сообщает Report, самолет с национальной командой приземлился вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Подопечные Ярослава Шильгави остановятся в отеле "Hilton". На следующий день на Бакинском олимпийском стадионе проведут свою первую тренировку.

Отметим, что сборная Дании также находится в столице Азербайджана.

Команда под руководством Каспера Хюлманда будет проживать в отеле "Hyatt".

Матч Чехия-Дания состоится 3 июля и начнется в 20:00 по бакинскому времени.