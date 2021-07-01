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ЕВРО-2020: Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку

ЕВРО-2020: Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку Сборная Чехии вылетела в Баку на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Дании.
Футбол
1 июля 2021 г. 23:53
ЕВРО-2020: Сборные Чехии и Дании прибыли в Баку

Сборная Чехии вылетела в Баку на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу против Дании.

Как сообщает Report, самолет с национальной командой приземлился вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Подопечные Ярослава Шильгави остановятся в отеле "Hilton". На следующий день на Бакинском олимпийском стадионе проведут свою первую тренировку.

Отметим, что сборная Дании также находится в столице Азербайджана.

Команда под руководством Каспера Хюлманда будет проживать в отеле "Hyatt".

Матч Чехия-Дания состоится 3 июля и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2020: Çexiya və Danimarka milliləri Bakıya gəldi

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