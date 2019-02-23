Еще три азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в турнире "Большого шлема"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня в немецком городе Дюссельдорф турнире по дзюдо "Большой шлем" вступят в борьбу еще три азербайджанских спортсмена.

Как сообщает Report, во второй день соревнований среди мужчин Рустам Оруджов (73 кг) в 1/16 финала встретится с победителем пары Роберт Барвиг (Германия) - Фетхи Нурен (Алжир).

Фаган Гулузаде, выступающий в весовой категории 83 кг, встретится в 1/32 финала с грузином Бокой Донгвани. Мурад Фатиев в той же весовой категории в 1/32 финала встретится с молдаванином Никой Заборошчуком.

Отметим, что Азербайджан в турнире "Большого шлема" представлен 10 спортсменами и 5 спортсменками. Вышедшие на татами в первый день турнира 7 спортсменов не смогли завоевать медалей. 24 февраля Мамедали Мехтиев (90 кг) в 1/32 финала встретится с израильтянином Ли Кочманом, Зелим Коцоев (100 кг) - с австрийцем Аароном Фара, Эльмар Гасымов в 1/16 финала встретится с победителем пары Томас Брисено (Чили) – Л.А.Смит (США), Ушанги Кокаури (+100 кг) - с победителем пары Франсиско Солис (Чили) – Джейгу Юн (Южная Корея).

В соревновании среди женщин Ирина Киндзерска в весовой категории +78 встретится в 1/8 финала с победительницей пары Сандра Яблонските (Литва) – Ксения Чибисова (Россия).