Эльхан Мамедов: Мы обратились в УЕФА для пресечения провокаций в связи с "Карабахом"

"Мы всегда поддерживаем организацию международных игр сборной и "Карабаха".

"Мы всегда поддерживаем организацию международных игр сборной и "Карабаха".

Как передает Report, об этом исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сказал на пресс-конференции по итогам очередной конференции структуры и заседания исполнительного комитета.

Представитель национальной ассоциации отметил, что в УЕФА направлено обращение в связи с игрой агдамского представителя во Франции против "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА: "На выходных пройдет видеоконференция в связи с безопасностью. Я направил письмо в связи с безопасностью президенту и генсеку Футбольной федерации Франции. Генсек является заместителем комитета УЕФА, которым я руковожу. Против нас всегда пытаются совершить провокации. Спецпредставитель УЕФА присутствовал на игре "Карабаха" с "Базелем". На игре с "Марселем" также будет спецпредставитель. Мы направили письмо и послу во Франции. Он поднимет вопрос на государственном уровне"

Э.Мамедов подчеркнул, что в футболе нет места для провокаций: "Наши представители никогда не совершают провокаций против кого бы то ни было. УЕФА в таких случаях высказывает негативное мнение, и я думаю, они пресекут провокации".