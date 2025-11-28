El Chiringuito: Барселона рассматривает варианты замены Ханси Флика
Футбол
- 28 ноября, 2025
- 08:55
В "Барселоне" растет неопределенность относительно будущего Ханси Флика.
Как сообщает Report со ссылкой на издание El Chiringuito,
По данным источника, вероятность ухода немецкого тренера после сезона выше, чем продолжения сотрудничества. Флик испытывает сильное давление из-за нестабильных результатов команды и считает часть критики несправедливой.
Ситуацию усугубляют напряжённые отношения с рядом игроков, в частности, с Ламином Ямалем и Робертом Левандовским.
Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деко уже рассматривают возможные варианты замены. Главный фаворит - Луис Энрике, однако "ПСЖ" не планирует его отпускать. Второй кандидат - Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с "Комо" и всё больше привлекает внимание каталонцев.
Последние новости
09:23
Сегодня пройдут тестовые экзамены для вступления в Коллегию адвокатовНаука и образование
09:17
Трамп: Нелегальные мигранты - первопричина социальных проблем АмерикиДругие страны
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)Финансы
09:10
Три человека находятся под завалами обрушевшегося здания в Южно-СахалинскеВ регионе
09:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.11.2025)Финансы
08:55
El Chiringuito: Барселона рассматривает варианты замены Ханси ФликаФутбол
08:33
Yonhap: Связанных с КНДР хакеров подозревают во взломе криптобиржи в Южной КорееДругие страны
08:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:54