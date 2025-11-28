Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футбол
    28 ноября, 2025
    08:55
    El Chiringuito: Барселона рассматривает варианты замены Ханси Флика

    В "Барселоне" растет неопределенность относительно будущего Ханси Флика.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание El Chiringuito,

    По данным источника, вероятность ухода немецкого тренера после сезона выше, чем продолжения сотрудничества. Флик испытывает сильное давление из-за нестабильных результатов команды и считает часть критики несправедливой.

    Ситуацию усугубляют напряжённые отношения с рядом игроков, в частности, с Ламином Ямалем и Робертом Левандовским.

    Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деко уже рассматривают возможные варианты замены. Главный фаворит - Луис Энрике, однако "ПСЖ" не планирует его отпускать. Второй кандидат - Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с "Комо" и всё больше привлекает внимание каталонцев.

