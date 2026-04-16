Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

Экс-вратарь сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Зальцбурге (Австрия).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Австрийского футбольного союза.

Отмечается, что футболисту было 48 лет.

"Известие о смерти Алекса Маннингера глубоко потрясло нас. Футбол потерял особенного человека. Выражаем соболезнования его семье, друзьям и всем близким людям", - говорится в заявлении

Отметим, что Алекс Маннингер также выступал за лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус", в составе которых стал чемпионом Англии (1998) и Италии (2012) соответственно. За сборную Австрии голкипер провел 33 матча.