    Футбол
    • 16 апреля, 2026
    • 18:05
    Экс-вратарь Арсенала и Ювентуса Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Экс-вратарь сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Зальцбурге (Австрия).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Австрийского футбольного союза.

    Отмечается, что футболисту было 48 лет.

    "Известие о смерти Алекса Маннингера глубоко потрясло нас. Футбол потерял особенного человека. Выражаем соболезнования его семье, друзьям и всем близким людям", - говорится в заявлении

    Отметим, что Алекс Маннингер также выступал за лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус", в составе которых стал чемпионом Англии (1998) и Италии (2012) соответственно. За сборную Австрии голкипер провел 33 матча.

    Алекс Маннингер Австрия ФК Арсенал ФК Ювентус Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

