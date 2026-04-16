"Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib
Futbol
- 16 aprel, 2026
- 17:40
İtaliyanın "Yuventus" və İngiltərənin "Arsenal" klubunun sabiq qapıçısı Aleks Manninqer vəfat edib.
"Report" "The Sun" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı avstriyalı avtomobilinin qatarla toqquşması nəticəsində həyatını itirib.
Hadisə Avstriyanın Zaltsburq şəhərində baş verib.
Xatırladaq ki, Avstriya yığmasının heyətində 33 matça çıxmış Aleks Manninqer "Arsenal"la İngiltərə Premyer Liqasının, "Yuventus"la İtaliya A Seriyasının qalibi olub.
04:06
ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyirRegion
03:33
BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edibMaliyyə
03:02
"Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edirDigər ölkələr
02:44
Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdiribRegion
02:22
İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:44
İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıbDigər ölkələr
01:09
UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilibFutbol
00:58
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olubFutbol
00:57