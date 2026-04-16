"Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 17:40
    Yuventusun sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    İtaliyanın "Yuventus" və İngiltərənin "Arsenal" klubunun sabiq qapıçısı Aleks Manninqer vəfat edib.

    "Report" "The Sun" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 48 yaşlı avstriyalı avtomobilinin qatarla toqquşması nəticəsində həyatını itirib.

    Hadisə Avstriyanın Zaltsburq şəhərində baş verib.

    Xatırladaq ki, Avstriya yığmasının heyətində 33 matça çıxmış Aleks Manninqer "Arsenal"la İngiltərə Premyer Liqasının, "Yuventus"la İtaliya A Seriyasının qalibi olub.

    Aleks Manninqer Yuventus FK Arsenal FK İngiltərə Premyer Liqası İtaliya A Seriyası
    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Son xəbərlər

    Region
    Maliyyə
    Digər ölkələr
    Region
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Futbol
    Futbol
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti