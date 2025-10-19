Экс-игрок мадридского "Реала" перенес инсульт

Бывший футболист мадридского "Реала" Ройстон Дренте перенес инсульт.

Как передает Report, об этом сообщается в Instagram любительского клуба FC de Rebellen, за который игрок выступал в последнее время.

Уточняется, что 38-летнему голландцу стало плохо 17 октября. Он был экстренно госпитализирован. Сейчас футболист находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Дренте является воспитанником нидерландского "Фейеноорда". За свою карьеру, помимо родной команды, выступал за такие клубы, как "Реал", английские "Эвертон" и "Рединг".