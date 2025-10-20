"Real"ın sabiq futbolçusu insult keçirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    "Real" (Madrid) klubunun sabiq futbolçusu Royston Drente insult keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun son vaxtlar çıxış etdiyi həvəskar klub olan "FC de Rebellen"in "Instagram" səhifəsində məlumat paylaşılıb.

    Qeyd olunub ki, 38 yaşlı hollandiyalı futbolçuya 17 oktyabr tarixində halı pisləşdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda xəstəxanadadır və həkimlər ona zəruri tibbi yardım göstərirlər.

    Drente Niderlandın "Feyenoord" klubunun yetirməsidir. Karyerası ərzində doğma komandası ilə yanaşı, "Real", İngiltərənin "Everton" və "Reading" klublarında da çıxış edib.

