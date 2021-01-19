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Экс-форвард "Реала" Рауль заразился коронавирусом

Экс-форвард "Реала" Рауль заразился коронавирусом Бывший нападающий "Реала" Рауль Гонсалес, являющийся главным тренером "Кастильи", резервной команды мадридцев, заразился коронавирусом.
Футбол
19 января 2021 г. 22:16
Экс-форвард Реала Рауль заразился коронавирусом
Рауль Гонсалес

Бывший нападающий "Реала" Рауль Гонсалес, являющийся главным тренером "Кастильи", резервной команды мадридцев, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на AS, специалист прошел тест на коронавирус, результат оказался положительным.

43-летний тренер будет находиться на карантине. В результате он пропустит следующий матч своей команды с дублем "Хетафе".

Предполагается, что Рауль сможет руководить командой в конце января. Но дальнейшие планы тренера будут зависеть от результатов тестов.

При этом "Кастилья" не проводила матчей уже более месяца. Последняя встреча команды состоялась еще 13 декабря.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid"in əfsanəvi hücumçusu koronavirusa yoluxdu

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