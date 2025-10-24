Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций УЕФА

    Футбол
    • 24 октября, 2025
    • 05:22
    Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций УЕФА

    Нападающий сборной Боснии и Герцеговины и итальянской "Фиорентины" Эдин Джеко в 39 лет стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге конференций после того, как поразил ворота венского "Рапида" во встрече 2-го тура общего этапа соревнования.

    Как передает Report, об этом сообщает EuroFoot на своей странице в социальной сети X.

    Боснийский форвард установил историческое достижение на 48-й минуте встречи, "фиалки" одержали итоговую победу со счетом 3:0.

    Джеко стал футболистом итальянской команды минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. В течение карьеры босниец играл за такие клубы, как "Манчестер Сити", "Рома", "Интер", "Вольфсбург" и другие. Действующее трудовое соглашение 39-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

