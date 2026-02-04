Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унцию
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 12:16
Биржевые цены на золото и серебро повысились в ходе утренних торгов достигли отметок выше $5 100 и $90 за тройскую унцию соответственно.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Сначала в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла отметки $5 111 за унцию. Затем цена апрельского фьючерса на золото повысилась на $169,29 относительно предыдущего закрытия, или на 3,43%, - до $5 104,29 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 7,77% - до $89,775 за унцию, в ходе торгов показатель поднимался до $90,423 за унцию.
Последние новости
12:37
В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.Финансы
12:32
"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в БакуФутбол
12:27
В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетовМилли Меджлис
12:24
Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировалФинансы
12:19
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильностиВнешняя политика
12:17
"Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодойЭнергетика
12:16
Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унциюФинансы
12:13
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
12:09