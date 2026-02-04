Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унцию

Биржевые цены на золото и серебро повысились в ходе утренних торгов достигли отметок выше $5 100 и $90 за тройскую унцию соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сначала в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла отметки $5 111 за унцию. Затем цена апрельского фьючерса на золото повысилась на $169,29 относительно предыдущего закрытия, или на 3,43%, - до $5 104,29 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 7,77% - до $89,775 за унцию, в ходе торгов показатель поднимался до $90,423 за унцию.