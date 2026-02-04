Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 12:24
    Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировал

    В Азербайджане сохраняется стабильная ситуация на валютном рынке на фоне снижения спроса на иностранную валюту.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на пресс-конференции в среду.

    По его словам, на фоне снижения спроса на валюту в 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана исполнил часть своих обязательств перед государственным бюджетом в долларах США.

    "В последующие месяцы, при наличии спроса, эти средства, безусловно, будут задействованы на валютном рынке. Однако, население продало валюту больше, чем приобрело. С учетом трансфертов (из ГНФАР - ред.) было продано на $400–450 млн меньше (на валютном рынке - ред.), чем планировалось - из-за отсутствия спроса", - отметил Кязымов.

    По его словам, в январе 2026 года не наблюдалось роста активности на валютном рынке: "Объем продаж составил около $300–350 млн, тогда как планировалось реализовать почти $700 млн".

    Глава ЦБА также отметил снижение операций с наличной валютой. Он привел данные, согласно которым в январе текущего года было зафиксировано отрицательное сальдо в $18 млн, то есть население продало валюты больше, чем приобрело.

    "Это самый низкий показатель для января за последние 3–4 года. В целом, мы видим стабильность и не наблюдаем каких-либо рисков на валютном рынке", - подчеркнул он.

    ARDNF ötən il büdcə öhdəliyinin bir hissəsini dollarla yerinə yetirib
    Kazimov: Azerbaijan's Central Bank sold twice as less on forex market as planned in January
