Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировал

В Азербайджане сохраняется стабильная ситуация на валютном рынке на фоне снижения спроса на иностранную валюту.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на пресс-конференции в среду.

По его словам, на фоне снижения спроса на валюту в 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана исполнил часть своих обязательств перед государственным бюджетом в долларах США.

"В последующие месяцы, при наличии спроса, эти средства, безусловно, будут задействованы на валютном рынке. Однако, население продало валюту больше, чем приобрело. С учетом трансфертов (из ГНФАР - ред.) было продано на $400–450 млн меньше (на валютном рынке - ред.), чем планировалось - из-за отсутствия спроса", - отметил Кязымов.

По его словам, в январе 2026 года не наблюдалось роста активности на валютном рынке: "Объем продаж составил около $300–350 млн, тогда как планировалось реализовать почти $700 млн".

Глава ЦБА также отметил снижение операций с наличной валютой. Он привел данные, согласно которым в январе текущего года было зафиксировано отрицательное сальдо в $18 млн, то есть население продало валюты больше, чем приобрело.

"Это самый низкий показатель для января за последние 3–4 года. В целом, мы видим стабильность и не наблюдаем каких-либо рисков на валютном рынке", - подчеркнул он.