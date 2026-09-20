Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Дьёкереш может покинуть "Арсенал"

    Футбол
    • 20 сентября, 2026
    • 16:42
    Дьёкереш может покинуть Арсенал

    Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш разочарован своим положением в команде и готов покинуть её зимой.

    Как передает Report, об этом пишет издание Caught Offside.

    Согласно информации, шведский форвард является трансферной целью "Милана", "Ювентуса", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихада".

    Источник утверждает, что "канониры" не стремятся продать Дьёкереша, однако не исключено, что могут приобрести нового нападающего зимой. Представители шведа уже проводят предварительные переговоры с упомянутыми клубами.

    Дьекереш перешел в "Арсенал" из "Спортинга" в июле 2025 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Швед в сезоне 2026/2027 не отличился результативными действиями в 5 проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 65 млн.

    ФК Арсенал Дьёкереш
    Viktor Dyekereş qışda "Arsenal"ı tərk edə bilər

    Последние новости

    19:11
    Фото

    В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка

    Происшествия
    18:58
    Фото

    В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    18:46

    Трамп заявил о готовности встретиться с Пезешкианом на полях ГА ООН

    Другие страны
    18:37

    "Шамахы" дома обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 6-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    18:26

    Эмин Гусейнов рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме и Физули

    Внутренняя политика
    18:19

    "Нафтогаз" и MOL Group построят в Венгрии терминал для хранения топлива для Украины

    Другие страны
    18:04
    Видео

    Эмин Гусейнов: В Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

    Внутренняя политика
    17:39

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    17:36

    Италия запретит ношение никаба и ограничит число иностранных учеников в школах

    Другие страны
    Лента новостей