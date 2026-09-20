Дьёкереш может покинуть "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьёкереш разочарован своим положением в команде и готов покинуть её зимой.

Как передает Report, об этом пишет издание Caught Offside.

Согласно информации, шведский форвард является трансферной целью "Милана", "Ювентуса", "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихада".

Источник утверждает, что "канониры" не стремятся продать Дьёкереша, однако не исключено, что могут приобрести нового нападающего зимой. Представители шведа уже проводят предварительные переговоры с упомянутыми клубами.

Дьекереш перешел в "Арсенал" из "Спортинга" в июле 2025 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Швед в сезоне 2026/2027 не отличился результативными действиями в 5 проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 65 млн.