AYNA: Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 не будут останавливаться на "Шамахинке"
Инфраструктура
- 21 сентября, 2026
- 11:22
Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 больше не будут останавливаться на остановке "Шамахинка" в Баку.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Изменение связано с оптимизацией движения автобусов на Московском проспекте. Пассажиры этих маршрутов смогут пользоваться остановкой "Азербайджанфильм".
Кроме того, остановочный пункт "Шамахинка" разделят на три части и обозначат соответствующими указателями. Это позволит снизить загруженность в этом районе.
В AYNA отметили, что меры направлены на ускорение движения общественного транспорта и повышение удобства пассажиров. Для обслуживания растущего пассажиропотока также планируется оптимизировать маршруты и привлечь дополнительные автобусы.
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