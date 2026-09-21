Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    AYNA: Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 не будут останавливаться на "Шамахинке"

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 11:22
    AYNA: Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 не будут останавливаться на Шамахинке

    Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 больше не будут останавливаться на остановке "Шамахинка" в Баку.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Изменение связано с оптимизацией движения автобусов на Московском проспекте. Пассажиры этих маршрутов смогут пользоваться остановкой "Азербайджанфильм".

    Кроме того, остановочный пункт "Шамахинка" разделят на три части и обозначат соответствующими указателями. Это позволит снизить загруженность в этом районе.

    В AYNA отметили, что меры направлены на ускорение движения общественного транспорта и повышение удобства пассажиров. Для обслуживания растущего пассажиропотока также планируется оптимизировать маршруты и привлечь дополнительные автобусы.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Движение транспорта
    AYNA: 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar "Şamaxinka"da dayanmayacaq

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей