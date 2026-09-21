AYNA: Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 не будут останавливаться на "Шамахинке"

Маршруты № 130, 142, 500, 503 и 508 больше не будут останавливаться на остановке "Шамахинка" в Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Изменение связано с оптимизацией движения автобусов на Московском проспекте. Пассажиры этих маршрутов смогут пользоваться остановкой "Азербайджанфильм".

Кроме того, остановочный пункт "Шамахинка" разделят на три части и обозначат соответствующими указателями. Это позволит снизить загруженность в этом районе.

В AYNA отметили, что меры направлены на ускорение движения общественного транспорта и повышение удобства пассажиров. Для обслуживания растущего пассажиропотока также планируется оптимизировать маршруты и привлечь дополнительные автобусы.