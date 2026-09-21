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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Лерике изъято более 15 кг наркотиков

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 11:03
    В Лерике изъято более 15 кг наркотиков

    Сотрудники Лерикского районного отдела полиции в рамках операции против незаконного оборота наркотиков изъяли более 15 кг наркотических средств.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    В ходе мероприятий был задержан 30-летний Муртуз Мамедли, у которого в общей сложности обнаружено более 15 кг наркотических средств.

    В ходе расследования установлено, что он приобрел наркотики у проживающего за рубежом наркоторговца и договорился доставить их по указанным адресам за материальное вознаграждение.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане Лерик
    Lerikdə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

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