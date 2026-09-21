В Лерике изъято более 15 кг наркотиков

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции в рамках операции против незаконного оборота наркотиков изъяли более 15 кг наркотических средств.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе мероприятий был задержан 30-летний Муртуз Мамедли, у которого в общей сложности обнаружено более 15 кг наркотических средств.

В ходе расследования установлено, что он приобрел наркотики у проживающего за рубежом наркоторговца и договорился доставить их по указанным адресам за материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.