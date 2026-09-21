В Лерике изъято более 15 кг наркотиков
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 11:03
Сотрудники Лерикского районного отдела полиции в рамках операции против незаконного оборота наркотиков изъяли более 15 кг наркотических средств.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
В ходе мероприятий был задержан 30-летний Муртуз Мамедли, у которого в общей сложности обнаружено более 15 кг наркотических средств.
В ходе расследования установлено, что он приобрел наркотики у проживающего за рубежом наркоторговца и договорился доставить их по указанным адресам за материальное вознаграждение.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.
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