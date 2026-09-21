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    Lerikdə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:46
    Lerikdə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Lerikdə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlərlə saxlanılan 30 yaşlı Murtuz Məmmədlidən ümumilikdə 15 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Araşdırmalarla onun narkotik vasitələri xaricdə yaşayan narkotacirdən əldə etdiyi və maddi qazanc qarşılığında deyiləcək ünvanlara çatdırmağa sövdələşdiyi müəyyən edilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Lerik
    В Лерике изъято более 15 кг наркотиков

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