İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 14:44
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub

    Qaradağ rayonunun Puta qəsəbəsində "Puta" idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Açılış mərasimində nazir Fərid Qayıbov, Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən, başçının birinci müavini Emil Abbasov, Milli Məclisin üzvü Aydın Hüseynov və Puta qəsəbə sakinləri iştirak ediblər.

    Fərid Qayıbov idman zalı və minifutbol meydançasında yaradılmış şəraitlə tanış olub, burada məşqlərin və yarışların təşkili üçün yaradılan imkanlarla maraqlanıb.

    Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə inşa olunan zalda voleybol, basketbol, badminton, güləş, boks, gimnastika, stolüstü tennis, bilyard, fitnes və şahmat üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılıb. Bundan əlavə, kompleksin ərazisində minifutbol meydançası və köməkçi sahələr istifadəyə verilib.

    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub
    Puta qəsəbəsində idman zalı və minifutbol meydançasının açılışı olub

    İlham Əliyev Fərid Qayıbov Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Qaradağ rayonu Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti