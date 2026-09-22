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    Dövlət Agentliyi: "OBA Market" məhsulu göstərilən qiymətdən baha satıb

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2026
    • 14:32
    Dövlət Agentliyi: OBA Market məhsulu göstərilən qiymətdən baha satıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Agentliyi "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanuna əsasən " OBA Market" MMC barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edib.

    Bu barədə "Report"a Agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şirkət qida məhsulunu üzərində göstərildiyi qiymətdən baha satıb və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.1.-ci maddəsinə (Malın qiyməti ilə bağlı istehlakçının az miqdarda aldadılması) uyğun olaraq xəta törədib.

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi İstehlakçı hüquqları Oba market

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