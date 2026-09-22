Qazaxıstan və Britaniya ticarəti genişləndirmək və birgə layihələrə başlamaq niyyətindədir
- 22 sentyabr, 2026
- 14:53
Qazaxıstan və Böyük Britaniya ticarət, kritik əhəmiyyətli mineralların emalı, sənaye, energetika və logistika sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırır.
"Report"un yerli bürosunun Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu məsələləri qurumun rəhbəri Arman Şakkaliyev və Britaniya hökumətinin Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi lord Con Alderdays müzakirə ediblər.
Ötən ilin yekunlarına görə, Qazaxıstan və Britaniya arasında ticarət dövriyyəsi 83,7 % artaraq 1,63 milyard dollara çatıb. 2026-cı ilin yanvar-iyul aylarında qarşılıqlı ticarətin həcmi 1,25 milyard dollar təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 68,5 % çoxdur.
Qazaxıstan tərəfi ixracın şaxələndirilməsində və yüksək əlavə dəyərli məhsulların Britaniya bazarına tədarükünün artırılmasında maraqlı olduğunu bildirib.
A.Şakkaliyev yerli istehsalçılarla birbaşa əlaqələrin qurulması üçün Britaniya idxalçılarının və ticarət şəbəkələri nümayəndələrinin Qazaxıstana səfərini təşkil etməyi təklif edib.
Kritik əhəmiyyətli mineralların emalına xüsusi diqqət yetirilib. C.Alderdays Britaniya şirkətləri və universitetlərinin Qazaxıstanla təkcə xammal hasilatında deyil, həm də onun dərin emalı sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini qeyd edib.
Görüş iştirakçıları həmçinin emal sənayesi, energetika, logistika və yüksək texnologiyalı sahələrə Britaniya investisiyalarının cəlb edilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər.
Bundan əlavə, standartlaşdırma, qazaxıstanlı ixracatçıların Avropa İttifaqının Sərhəddə Karbon Tənzimlənməsi Mexanizminin (CBAM) tələblərinə hazırlanması, eləcə də elm-təhsil və nüvə sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.