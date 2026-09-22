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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Казахстан и Великобритания намерены расширить торговлю и запустить совместные проекты

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 14:40
    Казахстан и Великобритания намерены расширить торговлю и запустить совместные проекты

    Казахстан и Великобритания планируют развивать сотрудничество в торговле, переработке критически важных минералов, промышленности, энергетике и логистике.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана, эти вопросы обсудили глава ведомства Арман Шаккалиев и торговый посланник правительства Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Алдердайс.

    По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Великобританией достиг $1,63 млрд, увеличившись на 83,7%. В январе–июле 2026 года объем взаимной торговли составил $1,25 млрд, что на 68,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Казахстанская сторона заявила о заинтересованности в диверсификации экспорта и увеличении поставок на британский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью. Сейчас основу казахстанского экспорта в Великобританию составляют серебро, нефть, медь и медные катоды.

    Шаккалиев предложил организовать визит в Казахстан британских импортеров и представителей торговых сетей для установления прямых связей с местными производителями. Стороны также обсудили требования британского рынка к качеству, сертификации, упаковке и стандартам импортируемой продукции.

    Особое внимание было уделено переработке критически важных минералов. Алдердайс отметил перспективы сотрудничества британских компаний и университетов с Казахстаном не только в добыче сырья, но и в его глубокой переработке.

    Участники встречи также рассмотрели возможность привлечения британских инвестиций в обрабатывающую промышленность, энергетику, логистику и высокотехнологичные отрасли.

    Отдельно обсуждались стандартизация, подготовка казахстанских экспортеров к требованиям Механизма ЕС по регулированию выбросов углерода на границе (CBAM), а также сотрудничество в горнодобывающей, научно-образовательной и ядерной сферах.

    Арман Шаккалиев Джон Алдердайс Взаимная торговля Великобритания Казахстан
    Qazaxıstan və Britaniya ticarəti genişləndirmək və birgə layihələrə başlamaq niyyətindədir
    Kazakhstan, UK plan to develop cooperation in trade, critical minerals

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